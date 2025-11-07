DAX 24.050 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.371 -1,0%Top 10 Crypto 13,77 +1,2%Nas 22.954 -1,9%Bitcoin 86.724 -1,0%Euro 1,1646 +0,5%Öl 63,15 +0,8%Gold 4.200 +0,1%
CTS Eventim Aktie

80,60 EUR -0,05 EUR -0,06 %
STU
Marktkap. 7,73 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

Jefferies & Company Inc.

CTS Eventim Buy

16:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
80,60 EUR -0,05 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 127 auf 116 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz vorwiegend kurzfristiger Störgeräusche bleibe er bei seiner Einschätzung, dass Live-Veranstaltungen in einer zunehmend digitalen Welt an Bedeutung gewinnen werden, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter dürfte nach Meinung des Experten besser abschneiden als derzeit vom Markt erwartet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
116,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,00 €		 Abst. Kursziel*:
43,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,92%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

16:06 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 CTS Eventim Buy UBS AG
05.11.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
05.11.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

