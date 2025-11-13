JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern

KI trifft Gold

Gold erlebt ein Comeback, KI soll Stabilität schaffen - doch kann Technologie Schulden und Risiken wirklich beherrschen? Zwischen Daten und Werten zeigt sich im Webinar, worauf Märkte wirklich vertrauen.

Am heutigen Abend ab 18 Uhr treffen zwei Welten aufeinander: die Rückkehr des Goldes als Symbol realer Werte - und der Aufstieg künstlicher Intelligenz als Wächterin über die Finanzmärkte . Während Anleger wieder verstärkt auf physische Sicherheiten setzen, arbeiten Algorithmen daran, Risiken frühzeitig zu erkennen, Liquidität zu steuern und Stabilität zu schaffen. Doch was passiert, wenn die Technik an ihre Grenzen stößt?

» Plätze sichern und exklusive Experteneinblicke erhalten!

Die Märkte stehen unter Druck: Schuldenberge wachsen, Zinsen bleiben hoch, und die Bankbilanzen tragen die Last fauler Kredite. Gold gewinnt in diesem Umfeld an Bedeutung, nicht aus Nostalgie, sondern aus wachsendem Misstrauen gegenüber papierbasierten und digitalen Versprechen. Künstliche Intelligenz mag warnen, analysieren und optimieren - doch sie kann die Schuldenlogik des Systems nicht außer Kraft setzen.

Im Mittelpunkt des Webinars heute Abend ab 18 Uhr stehen reale Geldströme und deren Wirkung auf Preise, Märkte und Portfolios. Gezeigt wird, wie Gold, Datenmodelle und Risikoanalysen zusammenspielen - und wo die Grenzen dieser neuen "digitalen Stabilität" liegen. Denn am Ende entscheidet nicht die Theorie, sondern der Markt selbst, was Wert behält.

» Jetzt registrieren und von Expertenwissen profitieren!





Dieses Webinar wird dir präsentiert von Goldman Sachs.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Deine Experten im Webinar

Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.