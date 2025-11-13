Sixt-Aktie tiefer: Gewinn vor Steuern legt zu - Umsatzprognose gedämpft
Der Autovermieter Sixt hat im dritten Quartal weiter zugelegt und mehr verdient.
Werte in diesem Artikel
Das Unternehmen hält nun im Gesamtjahr aber nicht mehr einen ganz so großen Umsatzzuwachs wie bisher für möglich. So geht Sixt jetzt von einem Umsatzplus von rund 6 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro aus, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen ein Plus von 5 bis 10 Prozent im Plan. Bei der Vorsteuerrendite erwartet das Management weiter einen Wert von rund 10 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Erlös dank einer ausgeweiteten Flotte um 6,6 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Dabei bremste der schwache US-Dollar etwas. Vor Steuern kletterte der Gewinn im saisonal starken Sommer- und Urlaubsquartal um knapp fünf Prozent auf 258 Millionen Euro.
Via XETRA büßen Sixt-Papiere zeitweise um 2,10 Prozent ein auf 74,65 Euro.
/men/zb
PULLACH (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Sixt News
Bildquellen: Sixt SE, 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sixt SE St.
Analysen zu Sixt SE St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Sixt SE St Buy
|Warburg Research
|09:36
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Sixt SE St Buy
|Warburg Research
|09:36
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2024
|Sixt SE St Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|03.05.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|05.04.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|02.03.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|07.01.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt SE St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen