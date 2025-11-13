Dank größerer Flotte

Der Autovermieter Sixt hat im dritten Quartal weiter zugelegt und mehr verdient.

Das Unternehmen hält nun im Gesamtjahr aber nicht mehr einen ganz so großen Umsatzzuwachs wie bisher für möglich. So geht Sixt jetzt von einem Umsatzplus von rund 6 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro aus, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen ein Plus von 5 bis 10 Prozent im Plan. Bei der Vorsteuerrendite erwartet das Management weiter einen Wert von rund 10 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Erlös dank einer ausgeweiteten Flotte um 6,6 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Dabei bremste der schwache US-Dollar etwas. Vor Steuern kletterte der Gewinn im saisonal starken Sommer- und Urlaubsquartal um knapp fünf Prozent auf 258 Millionen Euro.

Wer­bung Wer­bung

Via XETRA büßen Sixt-Papiere zeitweise um 2,10 Prozent ein auf 74,65 Euro.

/men/zb

PULLACH (dpa-AFX)