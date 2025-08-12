Prognose bestätigt

Der Autovermieter Sixt hat den Gewinn im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert.

Das Vorsteuerergebnis zog um knapp 71 Prozent auf 107,3 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Pullach mitteilte. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz wuchs um gut sieben Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Sixt konnte den Anteil teurerer Mietwagen steigern und zudem die Flottenkosten senken. Ein Jahr zuvor hatte ein Restwertverfall unter anderem bei Elektroautos die Geschäfte belastet. Die durchschnittliche Flottengröße wuchs in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management.

Wer­bung Wer­bung

Die Sixt-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise deutliche 4,06 Prozent auf 89,75 Euro.

/men/stk

PULLACH (dpa-AFX)