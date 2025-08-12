DAX24.182 +0,7%ESt505.365 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin101.973 -0,9%Euro1,1707 +0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze
Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Prognose bestätigt

Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht

13.08.25 09:29 Uhr
Sixt-Aktie rauscht ab: Sixt enttäuscht Analysten - Gewinnsteigerung bleibt hinter Erwartungen | finanzen.net

Der Autovermieter Sixt hat den Gewinn im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sixt SE St.
87,85 EUR -4,40 EUR -4,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Vorsteuerergebnis zog um knapp 71 Prozent auf 107,3 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Pullach mitteilte. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz wuchs um gut sieben Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Sixt konnte den Anteil teurerer Mietwagen steigern und zudem die Flottenkosten senken. Ein Jahr zuvor hatte ein Restwertverfall unter anderem bei Elektroautos die Geschäfte belastet. Die durchschnittliche Flottengröße wuchs in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management.

Wer­bung

Die Sixt-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise deutliche 4,06 Prozent auf 89,75 Euro.

/men/stk

PULLACH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Sixt SE

Nachrichten zu Sixt SE St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sixt SE St.

DatumRatingAnalyst
22.07.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
11.07.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Sixt SE St BuyWarburg Research
09.07.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
11.07.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Sixt SE St BuyWarburg Research
09.07.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.05.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2024Sixt SE St HaltenDZ BANK
13.11.2024Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2024Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
03.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
05.04.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
02.03.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
07.01.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt SE St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen