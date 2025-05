Nachfrage stützt

Der Autovermieter Sixt verzeichnete zu Jahresbeginn eine gute Nachfrage.



Wachstumstreiber waren dabei Europa und die USA. In Deutschland stagnierten dagegen die Erlöse. Seine Verluste konnte das Unternehmen reduzieren - allerdings nicht so stark wie am Markt erwartet. Die Prognose bekräftigte Sixt.

Anleger regierten zunächst enttäuscht. Sie schickten die im Kleinwertesegment SDax notierte Stammaktie um mehr als vier Prozent in den Keller. So habe Sixt zwar ein Umsatzwachstum am oberen Ende der Jahresprognose erreicht, notierte Christian Obst von der Baader Bank. Die Profitabilität liege hingegen darunter. Für das USA-Geschäft sieht er zunehmende Risiken.

Laut Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies verfehlte Sixt die Ergebniserwartungen vor allem wegen geringerer Resterlöse aus dem Verkauf des Restbestands einer älteren Flotte. Hinzu sei die Nachfrage in den USA etwas schwächer als erwartet gewesen.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um zehn Prozent auf 858 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Pullach mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Wachstum gerechnet. Dabei konnte Sixt die Verluste reduzieren. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich um 36 Prozent auf minus 17,6 Millionen Euro, unter dem Strich betrug der Fehlbetrag 12,6 Millionen Euro, nach einem Verlust von gut 23 Millionen im Vorjahr. Hier hatten sich die Marktexperten etwas mehr erhofft.

Dabei profitierte das Unternehmen von einer besseren Kostenbasis sowie einer knappen Flotte: So wuchs der Fuhrpark lediglich um knapp vier Prozent. Der Aufbau des Fahrzeugbestandes sei unterproportional zum Umsatzwachstum erfolgt, und unterstreiche das Bemühen, die Flotte knapp zu planen und die Auslastung auf hohem Niveau zu halten, hieß es von Sixt.

Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Sixt hat sich nach einem Gewinnrückgang 2024 eine Verbesserung der Profitabilität für 2025 vorgenommen. Das Vorsteuerergebnis soll rund zehn Prozent des Umsatzes ausmachen, der um fünf bis zehn Prozent wachsen soll. Im ersten Quartal lag die Umsatzrendite bei minus zwei Prozent.

"Vor dem Hintergrund anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten planen wir für das entscheidende Sommergeschäft mit einer noch enger gefassten Flotte", kommentierte Finanzvorstand Franz Weinberger.

Im vergangenen Jahr litt der Gewinn unter sinkenden Gebrauchtwagenpreisen, weshalb Sixt viele Autos nach der Nutzungsdauer zu unerwartet geringen Preisen verkaufen musste. Unter anderem lasteten Verluste bei Elektroautos auf der Bilanz. Das Management versucht, das Restwertrisiko herunterzufahren und hat in Europa dabei auch schon deutliche Erfolge erzielt. Im für Sixt wachsenden Markt USA ist traditionell jedoch eher üblich, dass der Autovermieter auch das Wertrisiko der Autos für die Dauer der Nutzung trägt.

Die Sixt-Aktie knickt auf XETRA zeitweise 4,07 Prozent auf 82,60 Euro ein.

PULLACH (dpa-AFX)