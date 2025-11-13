DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
Sixt Aktie

70,60 EUR -2,00 EUR -2,75 %
STU
Marktkap. 3,11 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

UBS AG

Sixt SE St Buy

08:06 Uhr
Sixt SE St Buy
Sixt SE St.
70,60 EUR -2,00 EUR -2,75%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 102 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Zehua Jiang kappte am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Schätzungen und bezog dabei auch die 2026 anstehenden Herausforderungen ein. Grundsätzlich lobte er aber das robuste Geschäft der Bayern./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,05 €		 Abst. Kursziel*:
24,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
Analyst Name:
Zehua Jiang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

08:46 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Sixt Buy UBS AG
13.11.25 Sixt Kaufen DZ BANK
13.11.25 Sixt Buy UBS AG
13.11.25 Sixt Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

dpa-afx Dank größerer Flotte Sixt-Aktie tiefer: Gewinn vor Steuern legt zu - Umsatzprognose gedämpft Sixt-Aktie tiefer: Gewinn vor Steuern legt zu - Umsatzprognose gedämpft
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
dpa-afx ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach
EQS Group EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt
finanzen.net Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EQS Group EQS-News: Wachstumsfinanzierung: Sixt SE erweitert Konsortialkredit auf 1,55 Mrd. Euro und verlängert Laufzeit bis mindestens 2030
finanzen.net Wie Experten die Sixt SE St-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Gewinne
EQS Group EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030
EQS Group EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: SIXT exceeds the four-billion-euro revenue mark for the first time: third record year in a row
EQS Group EQS-PVR: Sixt SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT successfully places EUR 500 million bond at top conditions
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
