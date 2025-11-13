UBS AG

Sixt SE St Buy

08:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 102 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Zehua Jiang kappte am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Schätzungen und bezog dabei auch die 2026 anstehenden Herausforderungen ein. Grundsätzlich lobte er aber das robuste Geschäft der Bayern./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

