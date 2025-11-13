Sixt Aktie
Marktkap. 3,09 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an den Autovermieter seien nun einem Reset unterzogen worden, schrieb Constantin Hesse in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auf 2026 schaue er konstruktiv./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,65 €
|Abst. Kursziel*:
43,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,14%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|13:11
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Sixt Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Sixt Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Sixt Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Sixt Buy
|UBS AG
|12.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|03.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|05.04.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|02.03.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|07.01.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|08:46
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)