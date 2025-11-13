Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an den Autovermieter seien nun einem Reset unterzogen worden, schrieb Constantin Hesse in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auf 2026 schaue er konstruktiv./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com