Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Demnächst gewährt Sixt SE St Anlegern einen Blick in die Bücher.
Sixt SE St wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,53 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,82 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,32 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 6,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sixt SE St einen Umsatz von 1,24 Milliarden EUR eingefahren.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,19 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,29 Milliarden EUR, gegenüber 4,00 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Analysen zu Sixt SE St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Warburg Research
|13.10.2025
|Sixt SE St Kaufen
|DZ BANK
|03.10.2025
|Sixt SE St Buy
|Deutsche Bank AG
