DAX24.330 +1,0%Est505.774 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,23 +4,4%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.713 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,73 -0,7%Gold4.127 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Vor Quartalszahlen

Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.11.25 10:22 Uhr
Sixt-Aktie vor Zahlenvorlage: Prognosen der Analysten im Überblick | finanzen.net

Demnächst gewährt Sixt SE St Anlegern einen Blick in die Bücher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sixt SE St.
75,10 EUR 0,80 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sixt SE St wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Wer­bung

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,53 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,82 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,32 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 6,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sixt SE St einen Umsatz von 1,24 Milliarden EUR eingefahren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,19 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,29 Milliarden EUR, gegenüber 4,00 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sixt SE St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sixt SE St.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Sixt SE St BuyWarburg Research
13.10.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
03.10.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Sixt SE St BuyWarburg Research
13.10.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
03.10.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2024Sixt SE St HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
03.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
05.04.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
02.03.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
07.01.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt SE St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen