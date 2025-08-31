Sixt-Aktie erholt: Schwung von UBS-Kaufempfehlung
Die Stammaktien des Autovermieters Sixt setzen am Freitag mit etwas Schwung zu einer Erholung vom Tief seit Ende Juni an.
Werte in diesem Artikel
Nach einer düsteren Zeit, die Mitte Juli begann und die Aktie bis zum Vortag mehr als 18 Prozent an Wert kostete, zog der Kurs am Morgen um bis zu sieben Prozent an. Zuletzt betrug der Kursanstieg dann noch 4,1 Prozent auf 83,95 Euro. Über die 200-Tage-Linie kehrten die Aktien zurück, doch an der darüber liegenden 100-Tage-Linie taten sie sich schwer.
Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung aufgenommen und dabei ein Kursziel von 102 Euro genannt, das auf dem ermäßigten Vortagsniveau mehr als einem Viertel an Kurspotenzial entsprach. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, lautete das Kernargument des Analysten Zehua Jiang. Zudem steigere Sixt in den USA den Marktanteil. Die Aktienbewertung liege im historischen Vergleich am unteren Rand.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Nachrichten zu Sixt SE St.
Analysen zu Sixt SE St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Sixt SE St Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Sixt SE St Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2024
|Sixt SE St Halten
|DZ BANK
|13.11.2024
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|03.05.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|05.04.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|02.03.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|07.01.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
