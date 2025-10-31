CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,49 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
76,70 €
|Abst. Kursziel*:
30,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
76,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK