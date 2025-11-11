Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 130,45 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. In Summe habe der Telekomkonzern ein solides drittes Quartal abgeliefert, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem den Gesamtjahresausblick erneut leicht angehoben, da die Tochter T-Mobile US unverändert liefere. Der erwartungsgemäß bei einem Euro je Aktie liegende Dividendenvorschlag unterstreiche die verlässliche Dividendenpolitik./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
26,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
27,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
