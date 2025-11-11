DAX 24.050 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.371 -1,0%Top 10 Crypto 13,77 +1,2%Nas 22.954 -1,9%Bitcoin 86.724 -1,0%Euro 1,1646 +0,5%Öl 63,15 +0,8%Gold 4.200 +0,1%
Deutsche Telekom Aktie

27,21 EUR -0,14 EUR -0,51 %
STU
Marktkap. 130,45 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

DZ BANK

Deutsche Telekom Kaufen

16:46 Uhr
Deutsche Telekom Kaufen
Deutsche Telekom AG
27,21 EUR -0,14 EUR -0,51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. In Summe habe der Telekomkonzern ein solides drittes Quartal abgeliefert, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem den Gesamtjahresausblick erneut leicht angehoben, da die Tochter T-Mobile US unverändert liefere. Der erwartungsgemäß bei einem Euro je Aktie liegende Dividendenvorschlag unterstreiche die verlässliche Dividendenpolitik./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
26,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
27,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

