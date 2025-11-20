Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Der Überschuss legte von 56,2 auf 59,8 Millionen Euro zu, wie CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Der Umsatz wuchs um 3,5 Prozent auf 854,2 Millionen Euro. Auf Basis des robusten Wachstums beider Segmente hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg an den Jahreszielen fest. Umsatz und der bereinigte operative Gewinn (ber Ebitda) sollen demnach moderat steigern. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.
Das Segment Ticketing habe seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt, obwohl das Vorjahresquartal durch nicht wiederkehrende Umsätze, darunter aus den Olympischen Spielen Paris 2024, zusätzlich begünstigt gewesen sei, hieß es weiter. Im Segment Live Entertainment verbesserte sich die Profitabilität deutlich und der Umsatz legte zu. Insgesamt stieg das operative Ergebnis (ber Ebitda) im Konzern um 13,8 Prozent auf 137,3 Millionen Euro. Die Profitabilität verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 16,1 Prozent./jha/he
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.2021
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
