Shutdown-Ankündiung

Nach sieben Jahren: DappRadar stellt Betrieb ein - RADAR-Token bricht deutlich ein

21.11.25 03:03 Uhr
Die beliebte Web3-Analyseplattform DappRadar hat überraschend ihre Einstellung angekündigt. Nach sieben Jahren Betrieb begründen die Gründer Skirmantas Januškas und Dragos Dunica diesen Schritt mit finanziellen Schwierigkeiten.

• DappRadar stellt Betrieb ein - Finanzierung nicht mehr tragfähig
• Markt reagiert heftig - RADAR-Token stürzt ab
• Zukunft der DAO unklar - Plattform hinterlässt große Lücke im Web3

In ihrer Mitteilung auf der Social-Media-Plattform X erklärte das Team, dass es zunehmend "finanziell nicht nachhaltig" geworden sei, eine Plattform dieses Umfangs weiterzuführen.

In den nächsten Tagen wolle man den Dienst schrittweise herunterfahren - unter anderem sollen die Echtzeit-Analysen von Blockchains und dezentralen Anwendungen (dApps) eingestellt werden.

RADAR-Token bricht ein

Besonders empfindlich reagierte der Markt auf die Shutdown-Ankündigung: Der native RADAR-Token brach ein und kostete zuletzt 0,0005789 US-Dollar.

Die Zukunft des DAO-Modells von DappRadar und damit verbundener Governance-Fragen bleibt bislang unklar: Das Team will weitere Informationen zu diesem Thema separat kommunizieren. In ihrem Abschiedsstatement räumen die Gründer ein, dass sie keine einfache Lösung mehr sahen - eine nachhaltige Finanzierung sei unter den derzeitigen Marktbedingungen nicht zu gewährleisten gewesen.

Ende einer Ära

DappRadar hat seit seiner Gründung 2018 eine wichtige Rolle im DeFi-Ökosystem gespielt: Die Plattform lieferte Analysen zu dApps auf zahlreichen Blockchains, berichtete etwa über Sicherheitslücken wie den $100-Million-Exploit bei Balancer und deckte Whale-Aktivitäten auf.

Die Schließung markiert das Ende einer Ära im Bereich der Web3-Analyse und unterstreicht die wachsenden Schwierigkeiten von Krypto-Infrastrukturprojekten, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu etablieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rawpixel.com / Shutterstock.com, bluecrayola / Shutterstock.com