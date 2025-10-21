Zuversicht in Wien: ATX legt zum Start des Dienstagshandels zu

Index-Performance

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,26 Prozent höher bei 4.624,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 135,364 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,026 Prozent höher bei 4.613,88 Punkten, nach 4.612,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 4.613,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.633,80 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 4.628,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, lag der ATX bei 4.509,01 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.10.2024, einen Stand von 3.600,66 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 26,47 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 4.857,40 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.481,22 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 1,33 Prozent auf 106,30 EUR), STRABAG SE (+ 0,95 Prozent auf 74,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,75 Prozent auf 26,75 EUR), PORR (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR) und EVN (+ 0,61 Prozent auf 24,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR), voestalpine (-0,89 Prozent auf 31,24 EUR), Andritz (-0,57 Prozent auf 61,45 EUR), Raiffeisen (-0,33 Prozent auf 30,04 EUR) und Vienna Insurance (-0,23 Prozent auf 44,05 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 24.301 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 31,826 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,66 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net