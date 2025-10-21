Pluszeichen in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

XETRA-Handel im Fokus

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 24.272,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,213 Prozent stärker bei 24.310,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24.258,80 Punkten am Vortag.

Bei 24.270,61 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.310,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 23.639,41 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 24.307,80 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2024, den Wert von 19.461,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 21,21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24.771,34 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 0,99 Prozent auf 368,70 EUR), Allianz (+ 0,66 Prozent auf 353,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,65 Prozent auf 1.771,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,63 Prozent auf 255,00 EUR) und Commerzbank (+ 0,63 Prozent auf 30,49 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen SAP SE (-0,90 Prozent auf 236,45 EUR), Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 101,30 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 43,51 EUR), adidas (-0,62 Prozent auf 193,70 EUR) und Henkel vz (-0,59 Prozent auf 71,36 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 295.295 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,964 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Im DAX präsentiert die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

