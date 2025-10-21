DAX24.278 +0,1%Est505.681 ±-0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.943 -2,2%Euro1,1627 -0,2%Öl60,78 -0,3%Gold4.300 -1,3%
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Unilever-Aktie: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown Unilever-Aktie: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown
Hoffnung im Handelskonflikt: DAX mit freundlicher Eröffnung klar über der 24.000-Punkte-Marke Hoffnung im Handelskonflikt: DAX mit freundlicher Eröffnung klar über der 24.000-Punkte-Marke
XETRA-Handel im Fokus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

21.10.25 09:27 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen | finanzen.net

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
194,45 EUR -0,20 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Allianz
353,40 EUR 0,70 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
43,27 EUR -0,51 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,60 EUR 0,11 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
30,65 EUR 0,45 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
28,93 EUR -0,15 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
254,80 EUR 1,40 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
71,70 EUR 0,04 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
365,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,42 EUR -0,58 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.770,50 EUR -29,00 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
237,00 EUR -0,75 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
101,60 EUR -0,75 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.277,5 PKT 18,7 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 24.272,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,213 Prozent stärker bei 24.310,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24.258,80 Punkten am Vortag.

Bei 24.270,61 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.310,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 23.639,41 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 24.307,80 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2024, den Wert von 19.461,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 21,21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24.771,34 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 0,99 Prozent auf 368,70 EUR), Allianz (+ 0,66 Prozent auf 353,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,65 Prozent auf 1.771,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,63 Prozent auf 255,00 EUR) und Commerzbank (+ 0,63 Prozent auf 30,49 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen SAP SE (-0,90 Prozent auf 236,45 EUR), Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 101,30 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 43,51 EUR), adidas (-0,62 Prozent auf 193,70 EUR) und Henkel vz (-0,59 Prozent auf 71,36 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 295.295 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,964 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Im DAX präsentiert die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen