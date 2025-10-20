thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp bricht am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 22,5 Prozent auf 9,34 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 22,5 Prozent auf 9,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,28 EUR aus. Bei 9,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 794.649 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 42,96 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,13 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,281 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

