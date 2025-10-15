DAX24.230 ±-0,0%Est505.621 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,47 +0,4%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.404 -1,2%Euro1,1623 +0,1%Öl62,41 +0,2%Gold4.197 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Endjahresspurt für Anleger

Webinar mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss

15.10.25 12:30 Uhr
Webinar mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss | finanzen.net

Entdecke den legendären Herbst-Trade: Dr. Dennis Riedl zeigt am 22. Oktober ab 18 Uhr, wie man im Schnitt 27 % Rendite in nur 40 Tagen erzielen kann - dank einer saisonalen Strategie mit System.

Wenn sich das Börsenjahr dem Ende zuneigt, beginnt für viele Anleger die spannendste Phase des Jahres. Im Webinar am 22. Oktober um 18 Uhr zeigen Dr. Dennis Riedl und Tom Eidloth, wie seine saisonale Strategie in den vergangenen 30 Jahren durchschnittlich 27 % Rendite in nur 40 Tagen erzielt hat - ein Ansatz, der jedes Jahr aufs Neue für Aufsehen sorgt.



» Hier anmelden und einen spannenden Einblick in saisonale Trading-Strategien erhalten



Der sogenannte Herbst-Trade nutzt wiederkehrende Muster an den Märkten, die sich aus typischen saisonalen Bewegungen ergeben. Schritt für Schritt wird im Webinar für Anfänger und Trader mit Erfahrung erklärt, warum bestimmte Zeiträume an der Börse überdurchschnittlich profitabel sind und wie sich diese Effekte gezielt für das eigene Depot nutzen lassen.



» Herbst-Trades: Sicher Dir jetzt Insider-Einblicke!

Das Webinar am 22. Oktober um 18 Uhr richtet sich an Anleger, die mehr über den Einfluss von Saisonalitäten erfahren und verstehen möchten, wie sich daraus konkrete Handelsstrategien ableiten lassen. Ein praxisnaher Einblick in einen Ansatz, der zeigt, dass Timing manchmal entscheidender ist als jede Marktprognose.



Das Webinar wird Dir präsentiert von Vontobel



Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!
Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!




Deine Experten im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Dr. Dennis Riedl ist ein deutscher Kapitalmarktstratege und Börsenexperte, Gründer/Stratege bei Renditemanufaktur (Kulmbach). Zuvor technischer Analyst bei Börsenmedien AG (DER AKTIONÄR). Akademischer Hintergrund u. a. an der WWU Münster (Mathematik/VWL, Psychologie, Dr. rer. nat.)

Entwickelt und publiziert systematische Anlagestrategien für Privatanleger (Trendfolge, Saisonalität, Diversifikation). Bekannt für seine "alpha"-Dienste/Produkte:
alphaDEPOT (Kombination mehrerer Strategien)
alphaTREND, alphaMAXIMUM, alphaMULTI, u. a.



Ihr Experte im Online-Seminar Tom Eidloth ist seit fast 20 Jahren in diversen führenden Positionen der Finanz-Branche tätig. U.a. Börsenmedien AG, DAF Deutsches Anleger Fernsehen, Wallstreet:Online Publishing, Smartbroker und er ist Mit-Gründer und Geschäftsführer der Renditemanufaktur GmbH.
Die Renditemanufaktur wurde 2020 von Tom Eidloth und Dennis Riedl gegründet. Seither können Privatanleger auf das Wissen und die Strategien eines umfassenden Experten-Netzwerks zugreifen. Neben der guten Performance führen der unkomplizierte und kundenfreundliche Ansatz zu durchwegs exzellenten Bewertungen.

Bildquellen: Who is Danny_Boerse/ shutterstock.com