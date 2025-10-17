DAX23.858 -1,7%Est505.603 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,96 -0,1%Gold4.302 -0,6%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
thyssenkrupp im Blick

thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag auf rotes Terrain

17.10.25 12:04 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 11,47 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 11,47 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.358.541 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 3,13 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 72,75 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,281 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
