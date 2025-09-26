DAX 23.794 +0,2%ESt50 5.512 +0,2%Top 10 Crypto 15,46 +0,9%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.156 -0,7%Euro 1,1729 +0,3%Öl 69,51 -0,3%Gold 3.815 +1,4%
thyssenkrupp Aktie

11,73 EUR +0,01 EUR +0,09 %
STU
Marktkap. 7,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Hold

08:31 Uhr
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp AG
11,73 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien Thyssenkrupp beim Kursziel von 11,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Nach einer Kursrally von fast 200 Prozent seit Jahresbeginn biete die Aktie des Industriekonzerns trotz attraktiven Aufwärtspotenzials durch den Konzernumbau nur ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Zu den Risiken zählt er die komplexe Struktur, die operative Umsetzung sowie die schwierige Konjunkturlage für die Branchen Automobil und Stahl. Positiv seien die stabile Kapitalrendite und der Free Cashflow./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,85 €		 Abst. Kursziel*:
-2,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,92%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:31 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 thyssenkrupp Buy Baader Bank
16.09.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
mehr Analysen

