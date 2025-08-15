thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 5,16 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns für das dritte Geschäftsquartal sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für die Geschäftsjahre bis 2027 vor./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Analysen zu thyssenkrupp AG
|12:16
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
