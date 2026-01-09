DAX25.286 +0,1%Est505.981 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.558 -0,7%Euro1,1685 +0,4%Öl63,21 +0,3%Gold4.589 +1,8%
WDH/Indien kündigt Fahrplan für Rüstungskooperation mit Deutschland an

12.01.26 10:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,42 EUR 0,17 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
89,15 EUR 6,15 EUR 7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Technische Wiederholung)

AHMEDABAD (dpa-AFX) - Indiens Ministerpräsident Narendra Modi hat einen gemeinsamen Entwicklungsplan für die künftige Zusammenarbeit mit Deutschland im Verteidigungsbereich angekündigt. Er sei Bundeskanzler Friedrich Merz dankbar dafür, die Regularien im Bereich des Handels mit Rüstungsgütern zu vereinfachen, sagte Modi während dessen Besuchs in Indien. "Wir werden einen Fahrplan ausarbeiten, um die Kooperation zwischen unseren Verteidigungsbereichen zu erhöhen." Beide Seiten würden sich nach entsprechenden Gelegenheiten für die gemeinsame Entwicklung und Produktion umsehen.

Der Kanzler hatte zuvor in Ahmedabad im westlichen indischen Bundesstaat Gujarat eine Absichtserklärung der Verteidigungsministerien beider Länder unterzeichnet, die den Ausbau der Zusammenarbeit in dem Bereich vorsieht. Verträge über konkrete Projekte wurden zunächst nicht abgeschlossen. Indien will aber in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen thyssenkrupp Marine Systems (TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems)) in Mumbai sechs U-Boote im Wert von acht Milliarden Euro bauen. Die Unterzeichnung einer Vereinbarung darüber wird in Kürze erwartet und könnte ein Türöffner für weitere Kooperationen sein.

Der Besuch von Kanzler Merz habe den Beziehungen beider Länder neuen Auftrieb verliehen und Vertrauen gebracht, betonte Modi. Die erste Reise des Kanzlers nach Asien sei ein "starker Beweis dafür, welche Bedeutung er den Beziehungen mit Indien beimisst". Merz wird bei seiner zweitägigen Reise von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet./dg/DP/stk

