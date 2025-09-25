ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,60 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,60 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,61 EUR aus. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 228.787 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 52,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,64 Prozent.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,052 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 907,00 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,789 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

