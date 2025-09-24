DAX23.608 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl69,00 -0,1%Gold3.759 +0,6%
Profil
Kursentwicklung

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

25.09.25 09:26 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 5,64 EUR bewegte sich die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,64 EUR an der Tafel. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 5,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.362 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 51,38 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 25,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,052 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,46 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,789 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
