DAX23.442 -1,0%ESt505.427 -0,7%Top 10 Crypto15,34 -1,8%Dow46.005 -0,3%Nas22.294 -0,9%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1702 -0,3%Öl68,76 -0,5%Gold3.742 +0,1%
Tote durch russische Angriffe in Gebieten Donezk und Cherson

25.09.25 14:41 Uhr

KOSTJANTYNIWKA/CHERSON (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Region Donezk sind mindestens fünf Zivilisten bei russischen Angriffen getötet worden. Vier davon seien in Kostjantyniwka ums Leben gekommen und ein Mensch in Olexijewo-Druschkiwka, teilte Gouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram mit. Weitere 17 Zivilisten seien im Laufe des vergangenen Tages verletzt worden. Kostjantyniwka war Behördenangaben nach am Vortag einmal mehr schwer bombardiert worden. Die Frontlinie verläuft nur wenige Kilometer von den Stadtgrenzen entfernt.

Wer­bung

Im südukrainischen Gebiet Cherson starben derweil zwei weitere Menschen infolge russischer Drohnenangriffe. Die zwei Männer waren Behördenangaben zufolge im Landkreis Beryslaw auf einer Straße, als die Drohnen angriffen. Der Angriff fand demnach bereits am Montag statt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/men