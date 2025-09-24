DAX23.434 -1,0%ESt505.425 -0,7%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1707 -0,3%Öl68,85 -0,3%Gold3.744 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tefer erwartet -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Schwache Prognose

Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht

25.09.25 14:13 Uhr
Novo Nordisk-Aktie leidet unter Abwärtsdruck: Trendwende bleibt außer Reichweite | finanzen.net

Die Aktie von Novo Nordisk verliert weiter an Wert. Hauptursache sind schwächere Aussichten für den dänischen Pharmariesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
48,75 EUR -1,41 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Novo Nordisk-Aktie verliert
• Pharmakonzern plant Stellenabbau, Prognosen schwach
• Konkurrenz im Bereich Adipositas-Medikamente und nachlassende Nachfrage belasten

Wer­bung

Dänemarks Wirtschaftsentwicklung im Rückgang

Dänemarks Wirtschaftsministerium hat die Wachstumsprognose für 2025 von ursprünglich 3,0 Prozent auf nur noch 1,4 Prozent gesenkt. Diese Anpassung ist sowohl auf die US-Zölle als auch auf die schwächeren Aussichten im Pharmasektor, insbesondere von Novo Nordisk als wichtigen Arbeitsgeber, zurückzuführen. "Die Pharmaindustrie steht zunehmend unter Druck durch den zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt für Medikamente zur Gewichtsabnahme, was die Wachstumserwartungen für den Sektor dämpft", erklärte das dänische Wirtschafts- und Finanzministerium.

"Ich glaube, alle halten momentan einfach den Atem an", betonte Tina Beck-Nilsson, stellvertretende Bürgermeisterin des dänischen Küstenstädtchen Kalundborg, das auch als ,Novo Town' bekannt ist. Dort entstehen neue Produktionsanlagen, um der anhaltenden Nachfrage nach dem Abnehmmedikament Wegovy gerecht zu werden.

Novo Nordisk reagiert mit Restrukturierung

Wer­bung

Als Reaktion auf die Herausforderungen kündigte Novo Nordisk an, weltweit 9.000 Stellen abzubauen, mehr als die Hälfte davon in Dänemark. "Unsere Märkte entwickeln sich, besonders bei Adipositas, da dieser wettbewerbsintensiver und verbraucherorientierter geworden ist", erklärte CEO Mike Doustdar. Die Restrukturierungskosten werden auf etwa 9 Milliarden Dänische Kronen geschätzt. Zudem wurde die operative Gewinnprognose für 2025 von ursprünglich 10-16 Prozent auf 4-10 Prozent gesenkt.

Auswirkungen auf die Aktie

Die Kursentwicklung der Novo Nordisk-Aktie spiegelt die Unsicherheiten wider. Seit dem Rekordhoch im Juni 2024 bei 1.033,20 dänischen Kronen hat der Kurs rund 64 Prozent an Wert verloren. Aktuell liegt der Kurs bei etwa 371,55 dänischen Kronen. Analysten sehen ein begrenztes Aufwärtspotenzial, da die Konkurrenz im Bereich der Adipositas-Medikamente zunimmt. Seit Jahresstart steht ein Abschlag von 41,56 Prozent an der Kurstafel und auch am heutigen Donnerstag geht es an der Börse in Dänemark zeitweise um weitere 2,53 Prozent nach unten auf 362,15 Kronen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
18.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
18.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
16.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
15.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen