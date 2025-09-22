DAX23.669 ±-0,0%ESt505.467 +0,2%Top 10 Crypto16,32 -1,4%Dow46.254 +0,2%Nas22.567 +0,4%Bitcoin99.002 -0,4%Euro1,1763 -0,2%Öl66,96 -0,8%Gold3.660 +0,4%
Kaufempfehlungen KW 38

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

19.09.25 14:21 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 25/38: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Platz 15: FUCHS

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FUCHS SE nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FUCHS PETROLUB

Platz 14: RWE

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

Platz 13: Airbus

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Gesprächen mit dem Management von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 12: Apple

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Platz 11: Rheinmetall

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 1985 auf 2240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 10: thyssenkrupp

Die Baader Bank hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

Platz 9: Nordex

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch der Husumer Windenergie-Messe auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 8: Formycon

Die kanadische Bank RBC hat Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 7: SAP

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 6: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 5: KRONES

Die Baader Bank hat die Einstufung für KRONES auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Krones AG

Platz 4: adidas

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com

Platz 3: FedEx

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen des Logistikkonzerns von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Platz 2: Continental

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach der Abspaltung und dem Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio von 93 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Continental

Platz 1: Ströer

Die US-Bank JPMorgan hat Ströer trotz eines gesenkten Umsatz- und Gewinnausblicks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: STRÖER

Bildquellen: Holmes Su / Shutterstock.com, Pisit.Sj / Shutterstock.com