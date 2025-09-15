Apple Aktie
Marktkap. 2,95 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen seiner Beobachtungsaufnahme des US-IT-Hardwaresektors sieht Mark Newman den iPhone-Hersteller neben Dell, Seagate und Sandisk als Gewinner der KI-Revolution. Zwar hielten die kurzfristigen Sorgen über eine KI-Blase an. Doch längerfristig habe die Branche hier deutliches Potenzial. Bei Apple seien sowohl die Chancen als auch die Risiken am größten, was die Neuerfindung elektronischer Geräte im Zusammenhang mit KI angehe./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Outperform
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 290,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 236,70
|Abst. Kursziel*:
22,52%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 236,20
|Abst. Kursziel aktuell:
22,78%
|
Analyst Name:
Mark Newman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 247,36
*zum Zeitpunkt der Analyse
