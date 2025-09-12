DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,39 +0,0%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 99.025 +0,6%Euro 1,1736 +0,0%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.637 -0,2%
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
194,08 EUR +1,06 EUR +0,55 %
STU
180,51 CHF -0,74 CHF -0,41 %
BRX
Marktkap. 152,89 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Gesprächen mit dem Management von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Flugzeug-Auslieferungen im zweiten Halbjahr verbesserten sich, und die Aussagen zu den Lieferketten klängen nun zuversichtlicher, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sehe das Management Verbesserungen im Raumfahrtbereich. Am Markt wachse daher das Vertrauen in die Unternehmensziele für die kommenden drei Jahre./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 22:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 22:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
193,48 €		 Abst. Kursziel*:
13,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
194,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,36%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
208,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

