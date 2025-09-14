DAX23.741 +0,2%ESt505.429 +0,7%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.544 -0,9%Euro1,1761 +0,3%Öl67,39 +0,8%Gold3.651 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BYD A0M4W9 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester erwartet -- DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie weiter im Höhenflug: Anleger bleiben optimistisch DroneShield-Aktie weiter im Höhenflug: Anleger bleiben optimistisch
DAX mit festerem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt DAX mit festerem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Analyse im Fokus

Jefferies bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

15.09.25 14:58 Uhr
Jefferies bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse | finanzen.net

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der RWE-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,89 EUR -0,06 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ahmed Farman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends im Bereich der Energieerzeugung. Bei RWE habe diese im August knapp unter dem zehnjährigen Schnitt gelegen, auch wegen schwächeren Winds bei Anlagen an Land. Er schätzt, dass bei dem Energiekonzern 90 Prozent des Gewinns aus der Stromerzeugung stammen, davon zu drei Vierteln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.

Wer­bung

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Anleger zeigten sich um 14:42 Uhr bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,92 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 11,36 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 407.814 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2025 um 28,7 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
14:56RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14:56RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen