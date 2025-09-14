Jefferies bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der RWE-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ahmed Farman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends im Bereich der Energieerzeugung. Bei RWE habe diese im August knapp unter dem zehnjährigen Schnitt gelegen, auch wegen schwächeren Winds bei Anlagen an Land. Er schätzt, dass bei dem Energiekonzern 90 Prozent des Gewinns aus der Stromerzeugung stammen, davon zu drei Vierteln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.
Anleger zeigten sich um 14:42 Uhr bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,92 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 11,36 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 407.814 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2025 um 28,7 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|14:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
