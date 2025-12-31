Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Kursentwicklung

Der CAC 40 fällt am Mittag.

Um 12:09 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,56 Prozent auf 8.122,07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,258 Prozent auf 8.147,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8.168,15 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.118,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.147,05 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,068 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 8.122,71 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 7.895,94 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.380,74 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,85 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.314,23 Punkten. Bei 6.763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Crédit Agricole-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 312,565 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

