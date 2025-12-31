Directors' Dealings bei Douglas: Insider ersteht weitere Anteile
Directors' Dealings: So reagierte die Douglas-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 22.12.2025 bei Douglas verzeichnet. Der Handel wurde am 30.12.2025 öffentlich gemacht. Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung bei Douglas fügte dem eigenen Portfolio 29.998 Douglas-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 22.12.2025 einen Wert von jeweils 11,73 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Douglas zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,20 Prozent auf 11,74 EUR.
Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 3,10 Prozent auf 12,12 EUR zu. Der Tagesumsatz der Douglas-Aktie belief sich da auf 12.053 Aktien. Der Börsenwert von Douglas beläuft sich aktuell auf 1,28 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 107.692.312 Aktien frei am Markt gehandelt.
Zuvor wurden Directors' Dealings von Lobelia Lux S.à r.l. am 19.12.2025 verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 30.011 Aktien zu jeweils 11,99 EUR bekannt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Douglas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Douglas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent