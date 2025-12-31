DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.312 +0,1%Euro1,1734 -0,1%Öl61,31 -0,9%Gold4.333 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens
CoreWeave-Aktie zwischen KI-Rausch und Realität: NVIDIA-Investment erlebt turbulentes erstes Jahr an der Wall Street CoreWeave-Aktie zwischen KI-Rausch und Realität: NVIDIA-Investment erlebt turbulentes erstes Jahr an der Wall Street
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Insider Portfolio

Directors' Dealings bei Douglas: Insider ersteht weitere Anteile

31.12.25 08:01 Uhr

Directors' Dealings: So reagierte die Douglas-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
12,12 EUR 0,22 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 22.12.2025 bei Douglas verzeichnet. Der Handel wurde am 30.12.2025 öffentlich gemacht. Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung bei Douglas fügte dem eigenen Portfolio 29.998 Douglas-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 22.12.2025 einen Wert von jeweils 11,73 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Douglas zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,20 Prozent auf 11,74 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 3,10 Prozent auf 12,12 EUR zu. Der Tagesumsatz der Douglas-Aktie belief sich da auf 12.053 Aktien. Der Börsenwert von Douglas beläuft sich aktuell auf 1,28 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 107.692.312 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Lobelia Lux S.à r.l. am 19.12.2025 verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 30.011 Aktien zu jeweils 11,99 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Douglas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Douglas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Douglas AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Douglas AG

DatumRatingAnalyst
19.12.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
15.05.2025Douglas NeutralUBS AG
26.03.2025Douglas NeutralUBS AG
23.01.2013DOUGLAS haltenequinet AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2013DOUGLAS verkaufenIndependent Research GmbH
05.12.2012DOUGLAS verkaufenFrankfurter Tagesdienst
04.12.2012DOUGLAS verkaufenNational-Bank AG
19.11.2012DOUGLAS reduceCommerzbank Corp. & Markets
16.10.2012DOUGLAS underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen