Directors' Dealings

Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die Douglas-Aktie

31.12.25 08:01 Uhr

Die Douglas-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Douglas AG
12,12 EUR
Am 19.12.2025 wurden bei Douglas Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 30.12.2025 gemeldet. Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Douglas-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 19.12.2025 30.011 Aktien zu je 11,99 EUR erworben. Die Douglas-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 11,78 EUR nach.

Die Douglas-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,10 Prozent auf 12,12 EUR. Im Handelsverlauf wurden 12.053 Douglas-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Douglas beläuft sich unterdessen auf 1,28 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 107.692.312 Wertpapiere.

Bereits am 26.09.2025 wurde eine Insidertrade von Lobelia Lux S.à r.l. ausgemacht. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 20.008 Aktien zu jeweils 12,42 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

