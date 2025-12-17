Ausblick: Douglas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Douglas präsentiert in der am 18.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,136 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Douglas noch 0,800 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Douglas in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 975,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 959,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie, gegenüber 0,900 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,57 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net