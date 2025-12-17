DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -0,6%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.242 -0,7%Euro1,1713 -0,3%Öl59,79 +1,6%Gold4.319 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Wette auf autonomes Fahren treibt Tesla auf Rekordhoch -- Südzucker im Fokus
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? DAX dürfte wenig bewegt starten Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? DAX dürfte wenig bewegt starten
Amazon lotet 10+ Mrd.-Investment in OpenAI aus – Trainium-Chips im Zentrum Amazon lotet 10+ Mrd.-Investment in OpenAI aus – Trainium-Chips im Zentrum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
DAX aktuell

Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? DAX dürfte wenig bewegt starten

17.12.25 08:40 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX vor Richtungssuche | finanzen.net

Am Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex kaum aus der Deckung kommen und zunächst wenig verändert in den Handel einsteigen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.076,9 PKT -153,0 PKT -0,63%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte am Dienstag 0,63 Prozent niedriger bei 24.076,87 Zählern geschlossen. Damit rückte die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke wieder in den Blick.

Wer­bung

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Jahresendrally kommt nicht in Schwung

Eine bislang durchwachsene Woche dürfte für den DAX am Mittwoch mit knappen Gewinnen weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 24.112 Punkte. Er behauptet sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten.

Nach dem Anstieg bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

Wer­bung

US-Daten bringen keine Kaufimpulse

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht den Impuls geliefert, der am Markt für möglich gehalten wurde. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was kurzfristig weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com