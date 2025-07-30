Douglas Aktie
Marktkap. 1,16 Mrd. EUR
WKN BEAU7Y
ISIN DE000BEAU7Y1
Symbol DOUDF
Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Diese seien gut ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kosmetikkette habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um knapp drei Prozent überboten./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
66,67%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas
|09:51
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
