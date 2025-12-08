DAX24.024 ±-0,0%Est505.714 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.846 +1,8%Euro1,1656 +0,1%Öl63,66 -0,3%Gold4.209 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Top News
Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren! Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren!
Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026 Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.
Zahlen vorgelegt

TKMS-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen

08.12.25 09:23 Uhr
TKMS-Aktie dennoch im Minus: Kräftiger Ergebnissprung - EBIT über Analystenschätzungen | finanzen.net

Das Marineschiffbauunternehmen TKMS ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich und profitabel gewachsen. Die Erwartungen wurden übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,60 EUR 0,19 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
68,90 EUR 1,55 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz kletterte dank Fortschritten beim Bau von drei U-Booten und einem starken Anstieg in der Schiffselektronik um 9,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie die seit Oktober börsennotierte thyssenkrupp-Tochter in Kiel mitteilte. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 53 Prozent und übertraf mit 131 Millionen Euro die Analystenprognose von 120 Millionen Euro deutlich. Die entsprechende Marge erreichte 6 Prozent.

Wer­bung

Mittelfristig hat das Unternehmen, dessen Aktie in Kürze in den MDAX aufgenommen wird, sich mehr als 7 Prozent Marge vorgenommen. TKMS geht den Angaben zufolge davon aus, dass sich die Profitabilität im neuen Geschäftsjahr 2025/26 weiter verbessern wird. Das bereinigte EBIT wird im neuen Jahr zwischen 100 und 150 Millionen Euro erwartet, der Umsatz abhängig von projektspezifischen Entwicklungen wird in einer Spanne erwartet, die von bis zu 1 Prozent unter dem Vorjahr bis 2 Prozent über Vorjahr reicht.

TKMS hatte Ende September einen Auftragsbestand von 18,2 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Um das Wachstum zu bewältigen, will TKMS für 200 Millionen Euro in den Werftenstandort Wismar investieren. Nach höheren Vorauszahlungen für Großprojekte belief sich der Free Cashflow im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 784 (Vorjahr: 355) Millionen Euro.

Eine Dividende will das Unternehmen erst für das jetzt laufende Geschäftsjahr zahlen. 30 bis 50 Prozent des Nettokonzerngewinns 2025/26 sollen Anfang 2027 ausgeschüttet werden. Im abgelaufenen Jahr belief sich der Überschuss auf 108 Millionen Euro, das sind 20 Millionen mehr als im Vorjahr.

Wer­bung

Die TKMS-Aktie sinkt in Frankfurt zeitweise um 0,73 Prozent auf 67,65 Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 01:23 ET (06:23 GMT)

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
09:16TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:16TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen