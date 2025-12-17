DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.155 -0,8%Euro1,1708 -0,3%Öl59,67 +1,4%Gold4.311 +0,2%
EUREX/Renten-Futures warten auf EU-Inflationsdaten

17.12.25 08:36 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Renten-Futures am Mittwochmorgen. Vor Veröffentlichung der EU-Inflationsdaten am Vormittag erwarten Händler keine großen Aktivitäten am Anleihemarkt. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 127,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,79 Prozent und das Tagestief bei 127,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.120 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 18 Ticks auf 110,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 116,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)