DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.992 -4,7%Euro1,1806 -0,1%Öl68,71 +1,3%Gold4.964 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA
Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Selenskyj: Wir erwarten Austausch Kriegsgefangener

04.02.26 22:57 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche mit Moskau und Washington rechnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einem baldigen Austausch von Kriegsgefangenen. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, es werde einen wichtigen Schritt geben - hin zum Austausch von Gefangenen. Die Gespräche im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sollen morgen in Abu Dhabi weitergehen. Zuvor hatte auch der Kiewer Chefunterhändler, Rustem Umjerow, von einem Gefangenenaustausch gesprochen.

Wer­bung

In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden die Mitte Januar begonnenen direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA fortgesetzt.

Die ukrainische Position sei sehr klar, sagte Selenskyj. Der Krieg müsse wirklich beendet werden. Gerade Russland müsse dazu bereit sein. Und auch die Partner seines Landes müssten bereit sein, das mit echten Garantien, Sicherheitsgarantien und echtem Druck auf Russland sicherzustellen. Es dürfe keine Belohnung für Moskau geben, sonst werde es mit der Zeit jede Vereinbarung brechen, führte Selenskyj aus. Die ukrainische Delegation habe auch mit dem US-Team Kontakt gehabt.

Die Ukraine verteidigt sich seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Für ein Ende der Gewalt fordert Russland von der Ukraine unter anderem einen Verzicht auf den angestrebten Nato-Beitritt und die Abtretung von Gebieten./ksr/DP/he