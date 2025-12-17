DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.242 -0,7%Euro1,1708 -0,3%Öl59,67 +1,4%Gold4.311 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Wette auf autonomes Fahren treibt Tesla auf Rekordhoch -- Südzucker im Fokus
Top News
OpenAI spricht offenbar mit Amazon über 10-Milliarden-Dollar-Finanzierung: So reagiert die Amazon-Aktie OpenAI spricht offenbar mit Amazon über 10-Milliarden-Dollar-Finanzierung: So reagiert die Amazon-Aktie
American International Group - Versicherungskonzern profitiert weiter von steigenden Prämieneinnahmen und Preiserhöhungen! American International Group - Versicherungskonzern profitiert weiter von steigenden Prämieneinnahmen und Preiserhöhungen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
10 vor 9

Börse aktuell: 10 Fakten für den Mittwoch - Micron Technology-Bilanz erwartet

17.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Micron Technology veröffentlicht Bilanz | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.076,9 PKT -153,0 PKT -0,63%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.235,4 PKT -393,5 PKT -1,54%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.512,3 PKT 129,0 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.824,8 PKT -43,1 PKT -1,11%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte freundlich zeigen.

So gewinnt der DAX eine Stunde vor Handelseröffnung 0,4 Prozent auf 24.164 Zähler.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

Wer­bung

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:42 Uhr) einen Gewinn von 0,26 Prozent bei 49.512,28 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 1,20 Prozent auf 3.870,57 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um 0,74 Prozent auf 25.425,88 Einheiten zu.

Wer­bung

3. Warner will anscheinend zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix vorn

Der Hollywood-Riese Warner Brothers Discovery will seinen Aktionären laut einem Pressebericht die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfehlen. Zur Nachricht

4. Tesla-Aktie auf Rekordhoch: Wette auf autonomes Fahren läuft weiter - einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien droht

Dem Elektroauto-Hersteller Tesla droht ein 30-tägiger Verkaufsstopp im absatzstarken US-Bundesstaat Kalifornien. Zur Nachricht

5. Micron Technology legt Bilanz offen

Nach US-Börsenschluss wartet Micron Technology mit seinen Quartalszahlen für das erste Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 auf. Was Analysten erwarten

6. VW-Aktie: Batteriefabrik in Salzgitter eröffnet

Der VW-Konzern eröffnet heute in Salzgitter seine erste Batteriezellfabrik. Zur Nachricht

7. Siemens-Aktie: USA drohen EU mit Handelsmaßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen

Die USA könnten nach den Worten des US-Handelsbeauftragen Jamieson Greer Zölle erhöhen oder andere Handelsmaßnahmen gegen die Europäische Union ergreifen, wenn der 27-Staaten-Block nicht aufhört, Strafen gegen amerikanische Technologieunternehmen zu verhängen. Zur Nachricht

8. Südzucker-Aktie: Anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr erwartet

Der Agrarkonzern Südzucker geht auch für das neue Geschäftsjahr von einem schwierigen Zuckermarkt aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt.

10. Euro geben nach

Der Euro zeigt sich am Mittwoch leichter.

Bildquellen: IPConcept