Börse aktuell: 10 Fakten für den Mittwoch - Micron Technology-Bilanz erwartet
1. DAX fester erwartet
Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte freundlich zeigen.
So gewinnt der DAX eine Stunde vor Handelseröffnung 0,4 Prozent auf 24.164 Zähler.
2. Börsen in Fernost in Grün
Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.
In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:42 Uhr) einen Gewinn von 0,26 Prozent bei 49.512,28 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 1,20 Prozent auf 3.870,57 Zähler.
In Hongkong legt der Hang Seng um 0,74 Prozent auf 25.425,88 Einheiten zu.
3. Warner will anscheinend zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix vorn
Der Hollywood-Riese Warner Brothers Discovery will seinen Aktionären laut einem Pressebericht die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfehlen. Zur Nachricht
4. Tesla-Aktie auf Rekordhoch: Wette auf autonomes Fahren läuft weiter - einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien droht
Dem Elektroauto-Hersteller Tesla droht ein 30-tägiger Verkaufsstopp im absatzstarken US-Bundesstaat Kalifornien. Zur Nachricht
5. Micron Technology legt Bilanz offen
Nach US-Börsenschluss wartet Micron Technology mit seinen Quartalszahlen für das erste Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 auf. Was Analysten erwarten
6. VW-Aktie: Batteriefabrik in Salzgitter eröffnet
Der VW-Konzern eröffnet heute in Salzgitter seine erste Batteriezellfabrik. Zur Nachricht
7. Siemens-Aktie: USA drohen EU mit Handelsmaßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen
Die USA könnten nach den Worten des US-Handelsbeauftragen Jamieson Greer Zölle erhöhen oder andere Handelsmaßnahmen gegen die Europäische Union ergreifen, wenn der 27-Staaten-Block nicht aufhört, Strafen gegen amerikanische Technologieunternehmen zu verhängen. Zur Nachricht
8. Südzucker-Aktie: Anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr erwartet
Der Agrarkonzern Südzucker geht auch für das neue Geschäftsjahr von einem schwierigen Zuckermarkt aus. Zur Nachricht
9. Ölpreise steigen
Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt.
10. Euro geben nach
Der Euro zeigt sich am Mittwoch leichter.
