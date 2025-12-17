10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte freundlich zeigen.

So gewinnt der DAX eine Stunde vor Handelseröffnung 0,4 Prozent auf 24.164 Zähler.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

Wer­bung Wer­bung

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:42 Uhr) einen Gewinn von 0,26 Prozent bei 49.512,28 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 1,20 Prozent auf 3.870,57 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um 0,74 Prozent auf 25.425,88 Einheiten zu.

Wer­bung Wer­bung

3. Warner will anscheinend zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix vorn

Der Hollywood-Riese Warner Brothers Discovery will seinen Aktionären laut einem Pressebericht die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfehlen. Zur Nachricht

4. Tesla-Aktie auf Rekordhoch: Wette auf autonomes Fahren läuft weiter - einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien droht

Dem Elektroauto -Hersteller Tesla droht ein 30-tägiger Verkaufsstopp im absatzstarken US-Bundesstaat Kalifornien. Zur Nachricht

5. Micron Technology legt Bilanz offen

Nach US-Börsenschluss wartet Micron Technology mit seinen Quartalszahlen für das erste Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 auf. Was Analysten erwarten

6. VW-Aktie: Batteriefabrik in Salzgitter eröffnet

Der VW-Konzern eröffnet heute in Salzgitter seine erste Batteriezellfabrik. Zur Nachricht

7. Siemens-Aktie: USA drohen EU mit Handelsmaßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen

Die USA könnten nach den Worten des US-Handelsbeauftragen Jamieson Greer Zölle erhöhen oder andere Handelsmaßnahmen gegen die Europäische Union ergreifen, wenn der 27-Staaten-Block nicht aufhört, Strafen gegen amerikanische Technologieunternehmen zu verhängen. Zur Nachricht

8. Südzucker-Aktie: Anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr erwartet

Der Agrarkonzern Südzucker geht auch für das neue Geschäftsjahr von einem schwierigen Zuckermarkt aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt.

10. Euro geben nach

Der Euro zeigt sich am Mittwoch leichter.