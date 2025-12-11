DAX 24.295 +0,7%ESt50 5.754 +0,8%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,07 -0,6%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.831 +0,1%Euro 1,1740 +0,0%Öl 61,60 +0,1%Gold 4.287 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- lululemon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
DAX vor Jahresendrally? Leichte Startgewinne am Freitag erwartet DAX vor Jahresendrally? Leichte Startgewinne am Freitag erwartet
Tesla-Aktie 2025: Volatile Kursreise und Milliardenverluste für Shortseller Tesla-Aktie 2025: Volatile Kursreise und Milliardenverluste für Shortseller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
43,47 EUR +0,32 EUR +0,74 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,61 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

08:06 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
43,47 EUR 0,32 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 46,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido setzte die Aktien der Essener im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger am Donnerstagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen von JPMorgan. Zudem tragen sie nun den Stempel "Positive Catalyst Watch" in Erwartung positiver mittelfristiger Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seinen Branchenfavoriten RWE und SSE traut Garrido überdurchschnittliche Ergebnissteigerung bis ins Jahr 2030 zu./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,14 €		 Abst. Kursziel*:
18,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,32%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:06 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Overweight Barclays Capital
01.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
20.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie bewertet RWE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt RWE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
dpa-afx Milliarden-Entschädigung für Bergbauunternehmen Leag kann fließen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE gibt am Nachmittag ab
finanzen.net RWE Aktie News: RWE gibt am Donnerstagmittag ab
finanzen.net Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Overweight
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE appoints new Europe onshore boss
EQS Group EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Ute Gerbaulet, buy
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS RWE powers up modernised Lasbek site
reNEWS RWE wins 68MW in latest Italian auction
EQS Group EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen