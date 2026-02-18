DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -2,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.921 +0,9%Euro1,1800 +0,1%Öl70,59 +0,4%Gold5.018 +0,8%
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum! Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum!
Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit
Bilanz vorgelegt

Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr

19.02.26 08:32 Uhr
Carvana-Aktie bricht an der NYSE ein: Rekordjahr kann Anleger nicht überzeugen - hohe Kosten belasten | finanzen.net

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana legte am Mittwoch Zahlen für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr 2025 vor. Anleger reagierten enttäuscht.

• Carvana verfehlt Gewinnerwartungen
• Rekordjahr konnte Rückschlag nicht verhindern
• Aktie kräftig unter Druck

Carvana hat die Gewinnerwartungen der Wall Street für das vierte Quartal 2025 verfehlt. Nach einem Rekordjahr mit mehr als verdoppeltem Aktienkurs und der Aufnahme in den S&P 500 enttäuschte das vierte Quartal die Anleger dennoch.

Rekordzahlen getrübt durch gestiegene Kosten

Carvana meldete für das Gesamtjahr 2025 Rekordumsätze von 20,3 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Auch das bereinigte EBITDA stieg auf 2,2 Milliarden US-Dollar, was einer Marge von 11 Prozent entspricht.

Im vierten Quartal allein wurden 163.522 Fahrzeuge verkauft - ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr - bei einem Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar (+58 Prozent). Der Nettogewinn betrug 951 Millionen US-Dollar, nach 159 Millionen US-Dollar im Vorjahr, profitierte jedoch von einmaligen Bewertungsrückstellungen in Höhe von 618 Millionen US-Dollar. Ohne Sondereffekte lag der Gewinn bei 1,06 US-Dollar je Aktie und damit unter den Analystenerwartungen von 1,14 US-Dollar. Im Vorjahr hatte Carvana einen Gewinn von 0,560 US-Dollar je Aktie eingefahren.

Die Gründe für die Enttäuschung liegen in gestiegenen Kosten: "Wir erwarten, dass sich diese Kostendynamik auch im ersten Quartal fortsetzt und gehen davon aus, dass unsere Kosten außerhalb des Fahrzeugbereichs im Jahresvergleich steigen werden", sagte Finanzvorstand Mark Jenkins während der Telefonkonferenz. Insbesondere höhere Ausgaben für Inspektion, Reparatur und Aufbereitung der Fahrzeuge sowie gestiegene Einzelhandelsabschreibungen belasteten die Kosten pro Einheit. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben im Quartal auf rund 2,16 Milliarden US-Dollar.

Trotz Rückschlag: Optimismus für 2026

CEO Ernie Garcia betonte den langfristigen Wachstumskurs: "Carvana ist noch sehr klein im Verhältnis zu unserer Chance, aber mit 5 Millionen kumulierten Kunden­transaktionen verändern wir aktiv, wie Menschen Autos kaufen und verkaufen." Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Anstieg der verkauften Einheiten und des Adjusted EBITDA.

Zudem wies Carvana erneut Vorwürfe des Leerverkäufers Gotham City Research zurück, der dem Unternehmen Manipulationen bei den Gewinnen 2023-2024 unterstellt hatte. "Wir verkaufen keine Kredite an nahestehende Parteien. Wir legen unsere Geschäfte mit nahestehenden Parteien offen und es gibt diesbezüglich keinerlei Unklarheiten", erklärte Jenkins im Rahmen der Telefonkonferenz.

Enttäuschte Anleger: Carvana-Aktie bricht ein

Carvana hat ein Rekordjahr hinter sich, doch die enttäuschenden Quartalsergebnisse und steigenden Kosten führten zu einem abrupten Kurseinbruch: Im nachbörslichen NYSE-Handel verliert die Carvana-Aktie zeitweise 14,90 Prozent auf 307,66 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

