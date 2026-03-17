Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

S&P 500 aktuell

Mit dem S&P 500 geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,08 Prozent leichter bei 6.643,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,630 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,379 Prozent leichter bei 6.690,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.716,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.642,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.705,18 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,464 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.881,31 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 6.774,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.614,66 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 3,14 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.002,28 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.623,92 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Akamai (+ 6,28 Prozent auf 112,49 USD), Lyondellbasell Industries (+ 5,96 Prozent auf 75,44 USD), Williams-Sonoma (+ 5,10 Prozent auf 191,46 USD), Sandisk (+ 4,98 Prozent auf 756,00 USD) und NRG Energy (+ 4,03 Prozent auf 160,98 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil The Trade Desk A (-5,70 Prozent auf 23,64 USD), Perrigo Company (-5,29 Prozent auf 9,76 USD), Carvana (-5,07 Prozent auf 298,79 USD), AbbVie (-5,06 Prozent auf 208,64 USD) und Charter A (-5,00 Prozent auf 211,39 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17.627.030 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,835 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,21 Prozent bei der Perrigo Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net