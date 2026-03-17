Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

Kursverlauf

Der S&P 500 stieg am Abend.

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1,15 Prozent stärker bei 6.581,00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 53,224 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,52 Prozent auf 6.605,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.506,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.651,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.565,55 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.837,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.909,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 5.667,56 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,05 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.473,52 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Advance Auto Parts (+ 7,87 Prozent auf 50,74 USD), Albemarle (+ 6,93 Prozent auf 167,56 USD), Palantir (+ 6,74 Prozent auf 160,84 USD), Robert Half (+ 6,57 Prozent auf 24,82 USD) und Carvana (+ 6,51 Prozent auf 299,60 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Estée Lauder Companies (-7,72 Prozent auf 79,29 USD), Centene (-4,62 Prozent auf 32,81 USD), Micron Technology (-4,39 Prozent auf 404,35 USD), Bath Body Works (-4,33 Prozent auf 18,57 USD) und Expeditors International of Washington (-3,97 Prozent auf 140,54 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 46.595.428 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,638 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net