DAX22.654 +1,2%Est505.574 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4500 +3,8%Nas21.947 +1,4%Bitcoin60.833 +3,6%Euro1,1614 +0,5%Öl99,94 -8,8%Gold4.410 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX letztlich deutlich erholt -- Wall Street beendet Handel fester -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
"Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen "Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

23.03.26 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind | finanzen.net

Der S&P 500 stieg am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
41,38 EUR -0,20 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Albemarle Corp.
144,52 EUR 7,16 EUR 5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bath & Body Works
16,57 EUR -0,92 EUR -5,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
255,10 EUR 13,40 EUR 5,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Centene Corp.
29,52 EUR -1,17 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
68,20 EUR -5,80 EUR -7,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expeditors International of Washington Inc.
121,55 EUR -3,40 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Hewlett Packard Enterprise Co.
18,36 EUR -1,00 EUR -5,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
348,40 EUR -16,20 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,20 EUR 0,70 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
138,44 EUR 8,78 EUR 6,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
7,82 EUR -0,37 EUR -4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robert Half
19,70 EUR -0,70 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.581,0 PKT 74,5 PKT 1,15%
Charts|News|Analysen

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1,15 Prozent stärker bei 6.581,00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 53,224 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,52 Prozent auf 6.605,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.506,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.651,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.565,55 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.837,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.909,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 5.667,56 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,05 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.473,52 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Advance Auto Parts (+ 7,87 Prozent auf 50,74 USD), Albemarle (+ 6,93 Prozent auf 167,56 USD), Palantir (+ 6,74 Prozent auf 160,84 USD), Robert Half (+ 6,57 Prozent auf 24,82 USD) und Carvana (+ 6,51 Prozent auf 299,60 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Estée Lauder Companies (-7,72 Prozent auf 79,29 USD), Centene (-4,62 Prozent auf 32,81 USD), Micron Technology (-4,39 Prozent auf 404,35 USD), Bath Body Works (-4,33 Prozent auf 18,57 USD) und Expeditors International of Washington (-3,97 Prozent auf 140,54 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 46.595.428 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,638 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Advance Auto Parts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advance Auto Parts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advance Auto Parts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen