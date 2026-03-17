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Kursentwicklung

NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer

18.03.26 22:32 Uhr
NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer | finanzen.net

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

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Indizes
S&P 500
6.624,7 PKT -91,4 PKT -1,36%
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Am Mittwoch fiel der S&P 500 via NYSE letztendlich um 1,36 Prozent auf 6.624,70 Punkte zurück. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,630 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,379 Prozent auf 6.690,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.716,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6.705,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.621,66 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 0,744 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 18.02.2026, einen Stand von 6.881,31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, stand der S&P 500 bei 6.774,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.614,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 3,41 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.621,66 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lyondellbasell Industries (+ 5,62 Prozent auf 75,20 USD), Sandisk (+ 4,65 Prozent auf 753,69 USD), Centene (+ 3,49 Prozent auf 36,16 USD), Molina Healthcare (+ 3,24 Prozent auf 148,63 USD) und Akamai (+ 2,85 Prozent auf 108,86 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Carvana (-7,49 Prozent auf 291,17 USD), Otis Worldwide (-6,67 Prozent auf 78,53 USD), Charter A (-6,08 Prozent auf 209,00 USD), The Trade Desk A (-6,06 Prozent auf 23,55 USD) und Amphenol (-5,41 Prozent auf 127,81 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34.369.608 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,835 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,21 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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