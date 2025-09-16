KRONES Aktie
Marktkap. 4,21 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe bei seinem Kapitalmarkttag wichtige Innovationen präsentiert, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2025 und 2028 seien bestätigt worden. Für 2026 gehe der Vorstand dagegen von einer temporären Wachstumsverlangsamung aus./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
126,60 €
|Abst. Kursziel*:
38,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
120,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,35%
|
Analyst Name:
Peter Rothenaicher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
168,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KRONES AG
|12:01
|KRONES Buy
|Baader Bank
|10:51
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|KRONES Buy
|UBS AG
