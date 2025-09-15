RBC Capital Markets

Formycon Outperform

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zum Abschluss einer weiteren Vertriebsvereinbarung für das Biosimilar FYB203 zu Bayers Augenmedikament Eylea schrieb Natalia Webster in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion, dies passe zur Unternehmensstrategie, spiele für ihre Bewertung des Pharmaherstellers aber nur eine geringe Rolle. Ungleich wichtiger sei FYB 202, das Biosimilar für Stelara, ein Mittel gegen Psoriasis (Schuppenflechte), Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ein wichtiger Kurstreiber könnte zudem eine Kooperation für FYB206 werden, das Formycon-Biosimilar für das Krebsmedikament Keytruda./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 02:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 02:46 / EDT

