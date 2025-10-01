DAX 24.444 +1,4%ESt50 5.658 +1,4%MSCI World 4.330 +0,2%Top 10 Crypto 16,39 +0,5%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.995 +0,1%Euro 1,1754 +0,2%Öl 65,10 -0,5%Gold 3.877 +0,3%
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen letztlich stark -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, Intel, Siemens Energy, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt
Profil

Formycon Aktie

25,30 EUR +2,45 EUR +10,72 %
STU
Marktkap. 397,64 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A1EWVY

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A1EWVY8

Aktie in diesem Artikel
Formycon AG
25,30 EUR 2,45 EUR 10,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach dem beigelegten Patentstreit mit Regeneron mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Für das Eylea-Biosimilar FYB203 gebe es nun einen klareren Zeitplan für die Markteinführung in den USA, schrieb Natalia Webster am Donnerstag ./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Formycon AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,80 €		 Abst. Kursziel*:
105,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
101,58%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Formycon AG

10:21 Formycon Outperform RBC Capital Markets
17.09.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
20.08.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
13.08.25 Formycon Buy Warburg Research
mehr Analysen

