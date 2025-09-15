DAX 23.675 -0,3%ESt50 5.436 -0,1%Top 10 Crypto 16,10 +0,6%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 98.110 +0,0%Euro 1,1792 +0,2%Öl 67,22 -0,4%Gold 3.696 +0,5%
ProSiebenSat.1 Media Aktie

Marktkap. 1,42 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
Warburg Research

ProSiebenSat1 Media SE Hold

10:06 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Hold
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
6,32 EUR 0,02 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. Seit seiner Abstufung Anfang September habe die Aktie des Medienkonzerns mehr als 20 Prozent verloren und notiere nun unterhalb des Kursziels, begründete Jörg Philipp Frey seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Diese bedeute aber nicht, dass er an die aggressiven Synergieziele aus der Übernahme durch Konkurrent MFE glaube, betonte der Experte. Es gebe zudem einige Gewinnrisiken, und ein schwaches drittes Quartal sollte nicht überraschen. Die Erreichung der Jahresziele hänge stark vom Schlussquartal ab, für das die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr aber niedriger liege./rob/gl/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
6,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,32 €		 Abst. Kursziel*:
7,68%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
6,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,68%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

10:06 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
11.09.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
01.09.25 ProSiebenSat.1 Media Sell Warburg Research
06.08.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
mehr Analysen

