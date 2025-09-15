ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 1,42 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. Seit seiner Abstufung Anfang September habe die Aktie des Medienkonzerns mehr als 20 Prozent verloren und notiere nun unterhalb des Kursziels, begründete Jörg Philipp Frey seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Diese bedeute aber nicht, dass er an die aggressiven Synergieziele aus der Übernahme durch Konkurrent MFE glaube, betonte der Experte. Es gebe zudem einige Gewinnrisiken, und ein schwaches drittes Quartal sollte nicht überraschen. Die Erreichung der Jahresziele hänge stark vom Schlussquartal ab, für das die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr aber niedriger liege./rob/gl/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
6,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,32 €
|Abst. Kursziel*:
7,68%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
6,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,68%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:06
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|11.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|ProSiebenSat.1 Media Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|04.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
