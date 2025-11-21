ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 4,72 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 4,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,69 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.942 Stück gehandelt.

Bei 8,53 EUR markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 80,57 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 4,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,74 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,03 Prozent auf 820,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 882,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,730 EUR je Aktie aus.

