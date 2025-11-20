ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 4,75 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,75 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.650 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 44,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,26 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,74 EUR angegeben.
ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 820,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 882,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,730 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie
Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen