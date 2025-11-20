DAX23.326 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1527 -0,1%Öl64,03 +0,6%Gold4.061 -0,4%
Aktienentwicklung

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

20.11.25 09:23 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 4,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,68 EUR 0,02 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,75 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.650 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 44,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,26 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,74 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 820,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 882,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,730 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
